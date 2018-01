Diese «Opera Buffa», dieser Ausraster von Damien Brunner passt zur speziellen Kultur des HC Lugano. Was in einer hoch entwickelten Leistungskultur Konsequenzen haben müsste, wird in Lugano in Harmonie gelöst. Das Wetter ist schön, das Salär bäumig, und es gibt wichtigere Dinge als ein Eishockeyspiel.

Oder können wir uns vorstellen, dass Thomas Rüfenacht in Bern in der Kabine Kari Jalonen als «Hurensohn» beschimpft? Nein, das können wir nicht. Spätestens seit wir wissen, dass ein Spieler Greg Ireland ungestraft einen Hurensohn nennen darf, wissen wir, dass dieser kluge Opportunist wahrscheinlich nicht die grosse charismatische Führungspersönlichkeit ist, die Lugano zu neuem meisterlichen Ruhm führen kann.

Also schon wieder ein Trainerwechsel? Warum nicht? Lugano hat die zwei letzten grossen Triumphe nur dank Trainerwechsel im richtigen Augenblick gefeiert: Larry Huras wurde 2006 während der Viertelfinalserie gegen Ambri gefeuert und durch Harold Kreis ersetzt.

Am Ende gewann Lugano seinen bisher letzten Titel. Am 27. Oktober 2015 kam Doug Shedden für Patrick Fischer – und im Frühjahr 2016 erreichte Lugano zum bisher einzigen Mal seit 2006 das Finale.

Und jetzt? Es ist Zeit für ein paar Wochen Bob Hartley. Daraus könnte eine «Opera Buffa» mit meisterlichem Ende werden. Die ZSC Lions konnten sich finanziell mit dem Kanadier nicht einigen und haben Hans Kossmann geholt. Das Geld wird in Lugano nicht das Problem sein. Die Investition könnte sich lohnen.