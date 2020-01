Wenn die Entscheidung unwissentlich schon in der 19. Minute fällt – Spanien ist zum zweiten Mal Handball-Europameister

NOTHING is getting past All-star Team goalkeeper @PerezdVargas right now - 6 saves from 8 shots 👊 @RFEBalonmano 🇪🇸 #ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/aMNjYR8i7q

Dass der 29-Jährige nicht von Beginn an im spanischen Tor stand überraschte insofern, als dass er vorgängig zum besten Schlussmann des Turniers gewählt wurde. Nach seiner Einwechslung parierte er sechs Würfe in Folge und brachte – zusammen mit Linkshänder Jorge Maqueda – Spanien zurück ins Spiel. Maqueda, ebenfalls nach 19 Minuten eingewechselt, erzielte drei Treffer in Folge und führte das 10:10 herbei.

Nur zehn Gegentore nach der Einwechslung von Perez de Vargas

Nach 34 Minuten klatscht Gonzalo Perez de Vargas seine Hand gegen den Torpfosten. Es ist eine Art High-Five. Denn für einmal wäre er gegen einen Wurf von Luka Stepancic machtlos gewesen. Eine Seltenheit an diesem Abend. Der Torhüter spielte gross auf und brachte die Kroaten mit seinen Paraden reihenweise zur Verzweiflung. In den 40 Minuten, in denen er auf dem Feld war, kassierte er bloss elf Gegentore – eines davon bei einem Penalty, für den er in der Startphase kurzzeitig im Kasten stand. Schlicht grandios.

Perez de Vargas war auf dem Weg zum zweiten EM-Titel Spaniens ein Erfolgsgarant. In den wichtigen Spielen wie gegen Deutschland in der Vorrunde oder im Halbfinal gegen Slowenien war er zur Stelle, wann immer es nötig war. Im Final setzte er seiner starken Gesamtleistung die Krone auf.