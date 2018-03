Während die Schweiz heute (19.00 Uhr im watson-Liveticker) in Athen ein Testspiel gegen Griechenland absolviert, kommt es im Zürcher Letzigrund zu einer nicht minder interessanten Partie. Der Schweizer WM-Quali-Gegner und Europameister Portugal trifft auf Ägypten.

Es ist nicht bloss das Duell zweier WM-Teilnehmer, sondern auch eines zwischen Cristiano Ronaldo und Mohamed Salah – dem portugiesischen Weltfussballer und seinem möglichen Nachfolger aus Ägypten.

Wir haben die wichtigsten Fakten und Infos rund um das Duell der Superstars zusammengetragen:

Die Topform der Superskorer

Zusammen haben Cristiano Ronaldo und Mohamed Salah in dieser Saison bereits 73 Pflichtspiel-Tore für ihre Klubs geschossen – in total 76 Spielen. Seit das Jahr 2018 angebrochen ist, konnten beide sogar nochmals zulegen und ihren Torschnitt weiter anheben.

Mohamed Salah 2018:

Premier League: 9 Spiele, 11 Tore, 4 Assists.

FA Cup: 1 Spiel, 1 Tor.

Champions League: 2 Spiele, 1 Tor.

Total: 12 Spiele, 13 Tore, 4 Assists.

Cristiano Ronaldo 2018:

Primera Division: 11 Spiele, 18 Tore, 3 Assists.

Champions League: 2 Spiele, 3 Tore.

Total: 13 Spiele, 21 Tore, 3 Assists.

In ihren letzten Spielen erzielten sowohl Ronaldo (beim 6:3 gegen Girona) als auch Salah (beim 5:0 gegen Watford) vier Tore. Besser in Form könnten die Superstars vor dem Direktduell in Zürich nun wirklich nicht sein.

Für Ronaldo ist es übrigens das dritte Spiel im Letzigrund. 2008 verlor er ein Testspiel mit Portugal gegen Italien 1:3. 2009 spielte er in der Champions League mit Real Madrid gegen den FC Zürich, gewann 5:2 und schoss zwei Tore.

Salah spielte mit Basel vier Mal im Letzigrund (je 2x gegen den FCZ und GC) und ist noch ohne Torerfolg.

Das Generationen-Duell

Cristiano Ronaldo ist mit seinen 33 Jahren noch immer topfit und schiesst Tore am Laufmeter. Doch in den nächsten Jahren wird auch er nicht mehr besser und sein Dauerrivale Lionel Messi wird im Sommer ebenfalls bereits 31-jährig.