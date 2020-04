Woods und Manning treten gegen Mickelson und Brady an

Wie das US-Magazin "Bleacher Report" twitterte, wird der noch immer aktive Quarterback Brady mit Mickelson das eine Duo bilden, Woods und der 2016 zurückgetretene Manning das andere. Wann genau und wo gespielt wird, war zunächst nicht bekannt, vermutet wird ein Kurs in Florida. Sowohl Mickelson als auch Woods bestätigten den Bericht in den sozialen Medien.

Woods und Mickelson duellierten sich im Herbst 2018 erstmals in einem neuartigen und fürs Fernsehen ausgelegten Format, bei dem die beiden mit Mikrofonen ausgerüstet waren. Dieses Mal bekommt nicht der Gewinner Geld, sondern alle Einnahmen sollen zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Krise genutzt werden. Die Partie heisst: "The Match: Champions for Charity".