Im Sattel des Oldenburgers Cosby gewann er im Stechen die GP-Qualifikation.

Der 44-jährige WM-Kandidat sicherte sich den Erfolg im Gründenmoos auf sattgrünem Rasen mit einem rasanten Spurt auf der Schlusslinie. Muff verwies die für Portugal startende Brasilianerin Luciana Diniz mit Isabeau auf den Ehrenplatz.

Die Bestzeit in der Barrage, in der 13 Paare nochmals angriffen, liess sich zwar Pius Schwizer stoppen. Der Oensinger scheiterte aber mit Living the Dream, dem ehemaligen Pferd von Athina Onassis, am Schlusssprung, einem tückischen Oxer. Schwizer war um 17 Hundertstel schneller als Muff mit Cosby, wurde aber nur Sechster.

Als Fünfter und zweitbester Schweizer klassierte sich Romain Duguet mit seiner Zukunftshoffnung, dem neunjährigen Schimmel Calder. Bryan Balsiger, der Europameister der Jungen Reiter, blieb mit Courage auch im Stechen fehlerlos und ritt zum zweiten Mal am Starttag ins Geld.