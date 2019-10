Washington gewann in der Nacht auf Donnerstag gegen die favorisierten Houston Astros klar 12:3 und setzten sich damit erneut auswärts durch.

Die Vorentscheidung fiel im siebten Inning, in dem die Nationals sechs Runs erzielen konnten und auf 8:2 davonzogen. Für Washington war es der achte Playoff-Sieg in Folge. Das dritte Spiel der Best-of-Seven-Serie findet am Freitag in Washington statt.