Manuel Salchli, warum braucht es ein House of Switzerland?

Manuel Salchli: Mit dem House of Switzerland wird die Marke Schweiz im Ausland gepflegt. Wir sind eine starke Marke in der Welt: dank unseren Firmen im Ausland, dank unserem Export, dank den Investitionen in der Schweiz und beispielsweise auch dank Roger Federer. Hier in Pyeongchang nutzen wir das House of Switzerland, um die Schweiz als Winterdestination zu promoten. Etwa um Touristen in die Jungfrau-Region zu locken oder den Menschen den Wintersport näher zu bringen, indem wir mit ihnen Ski fahren oder Eishockey spielen. Generell pflegen wir mit dem House of Switzerland das Image der Schweiz im Ausland. Das entspricht dem Auftrag des Bundesrats.

Was war der Auslöser für das House of Switzerland?

Zwei Jahre nach der Gründung von Präsenz Schweiz im Jahr 2000 gewann Simon Ammann in Salt Lake City Doppelgold bei den Olympischen Spielen. Damals betrieb Swiss Olympic bereits im kleinen Rahmen ein House of Switzerland. Aus Ammanns Siegen wurde praktisch weltweit eine riesige mediale Geschichte. In der Folge übernahm Präsenz Schweiz von Swiss Olympic die Projektleitung des House of Switzerland. Mit dem Ziel, nicht nur ein Treffpunkt für unsere Athleten und die Medaillenfeiern zu sein, sondern Landeskommunikation zu betreiben und damit ein internationales Publikum anzusprechen.