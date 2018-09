Zur Pause sah es in Gümligen nach einer weiteren Niederlage für das Team von Trainer Martin Rubin aus. Die Thuner hatten nach dem 9:10 (21.) eine Schwächeperiode eingezogen und waren bis zur 28. Minute 10:15 in Rückstand geraten waren.

Danach steigerten sich die Berner Oberländer aber. In der 52. Minute glich Nicolas Suter zum 24:24 aus. Gut eine Minute später vergab der gleiche Spieler die Chance zur ersten Führung für das Heimteam seit dem 7:6 (15.). In der Folge legten die Finnen zweimal vor, ehe der rechte Flügel Jonas Dähler 25 Sekunden vor dem Ende für das 26:26 verantwortlich zeichnete.

Damit gewann Wacker zum zweiten Mal in der Königskasse einen Punkt - bei der ersten Teilnahme in der Saison 2013/14 setzte es in zehn Spielen neun Niederlagen ab. Bereits am kommenden Mittwoch geht es für die Thuner in der Champions League weiter, dann treffen sie auswärts auf Dinamo Bukarest.