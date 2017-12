Mit 2:08,40 Minuten verlor die Athletin des SC Uster-Wallisellen bloss 21 Hundertstel auf die drittplatzierte Italienerin Ilaria Cusinato. Ihren am Morgen im Vorlauf aufgestellten Schweizer Rekord verbesserte sie um 1,56 Sekunden. Vor Kopenhagen hatte ihre Bestzeit 2:10,58 Minuten betragen. Den Sieg sicherte sich die Ungarin Katinka Hosszu, die bereits ihre fünfte Goldmedaille in der dänischen Hauptstadt gewann.

Dass Ugolkova in Form ist, hatte sie schon in den Tagen zuvor bewiesen. Die 28-Jährige war bereits über 100 m Rücken und 100 m Lagen einen Schweizer Rekord geschwommen. In letzterer Disziplin verpasste sie als Neunte nur knapp den Einzug in den Final. Auch über 100 m Crawl erreichte sie die Halbfinals (11.).