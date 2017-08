Stucki gegen Bösch war im Anschwingen die Spitzenpaarung schlechthin, nachdem der St. Galler letzten Sonntag am Bergkranzfest auf dem Brünig triumphiert hatte.

Eines weiteres Highlight im 1. Gang ergab keinen Sieger. Schwingerkönig Matthias Sempach, der seit der am Berner Kantonalfest in Affoltern am 9. Juli nicht mehr geschwungen hatte, brachte den Co-Favoriten Armon Orlik beinahe auf den Rücken, der Bündner konnte aber gerade noch entrinnen. Am letztjährigen Eidgenössischen Fest in Estavayer hatte Sempach gegen Orlik im 4. Gang gewonnen.

Für die in dieser Saison von vielen Verletzungen und Ausfällen heimgesuchten Innerschweizer verlief das Anschwingen nicht nach Wunsch. Ihre grosse Hoffnung Joel Wicki brachte Kilian Wenger, der Schwingerkönig von 2010, an den Rand der Niederlage, doch endete der Gang gestellt. Auch der Rigi-Sieger Sven Schurtenberger kam gegen Christoph Bieri in einem ereignisarmen Gang nur zu einem Remis.

Der die ganze Saison von einer Ellbogenverletzung geplagte Remo Käser unterlag zum Auftakt - nach den diesjährigen Leistungen nicht unerwartet - dem explosiv ziehenden Innerschweizer Eidgenossen Benji von Ah. Der Obwaldner fixierte den Emmentaler über eine Minute in der Brücke, bevor er ihn überdrücken konnte.

Die Nordwestschweizer erlitten bereits einen kleinen Dämpfer, indem ihr hoffnungsvoller Aargauer Nick Alpiger gegen den kleinen Berner Philipp Reusser nur zu einem Remis kam.