Tom Brady versteigert Erlebnispaket für das erstes Heimspiel

Brady versprach als Teil der "#allinchallenge" eine Reise zu seinem ersten Spiel für die Tampa Bay Buccaneers sowie sein Trikot, die Schuhe aus der Partie und ein gemeinsames Abendessen oder Workout. Das Startgebot von 50'000 Dollar war schnell übertroffen. Nach den ersten zwölf Stunden lag das Höchstgebot bei 120'000 Dollar. Die Auktion läuft zwei Wochen lang.

Neben American-Football-Profi Brady engagieren sich noch weitere Stars für die Aktion, deren Erlöse an Hilfsorganisationen gehen sollen, die sich dafür einsetzen, dass Menschen in der Corona-Krise keinen Hunger leiden müssen. Ex-Basketballer Shaquille O’Neal versteigert ein Drei-gegen-drei-Match. Der ehemalige Quarterback der New York Giants, Eli Manning, trennt sich für den guten Zweck von dem Sportwagen, den er als wertvollster Spieler beim Super-Bowl-Sieg 2012 bekommen hat - und will ihn persönlich vorbei bringen.