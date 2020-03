Tokio 2020: IOC zieht Verschiebung in Betracht

Das kündigte der IOC-Präsident Thomas Bach am Sonntag in einem Brief an die Sportler an und schloss zugleich eine vollständige Absage des Grossereignisses aus. Für eine Verschiebung hatten sich zuletzt immer mehr nationale Sportverbände ausgesprochen.

Bach schrieb zu den möglichen Optionen: "Diese Szenarien beziehen sich auf die Änderung der bestehenden operativen Pläne für die Spiele, die am 24. Juli 2020 stattfinden sollen, sowie auf Änderungen des Startdatums der Spiele. ...Einerseits gibt es in Japan, wo die Bevölkerung die olympische Flamme herzlich willkommen heisst, deutliche Verbesserungen. Dies könnte das Vertrauen des IOC in die japanischen Gastgeber stärken, dass das IOC mit gewissen Sicherheitsrestriktionen Olympische Spiele im Land organisieren und dabei seinen Grundsatz des Schutzes der Gesundheit aller Beteiligten respektieren kann. Auf der anderen Seite gibt es einen dramatischen Anstieg der Fälle und neue Ausbrüche von COVID-19 in verschiedenen Ländern auf verschiedenen Kontinenten."

Absage kein Thema

Eine Reihe von kritischen Austragungsorten, die für die Spiele benötigt würden, könnten möglicherweise nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Situation mit Millionen von bereits gebuchten Übernachtungen in Hotels sei äusserst schwierig zu handhaben, und der internationale Sportkalender für mindestens 33 olympische Sportarten müsste angepasst werden. Dies seien nur einige von vielen, vielen weiteren Herausforderungen.

Das IOC sei zuversichtlich, dass es die Gespräche mit all den involvierten Parteien innerhalb der nächsten vier Wochen abgeschlossen haben werde, liess Bach verlauten und betonte, "dass eine Absage der Olympischen Spiele Tokio 2020 keines der Probleme lösen und niemandem helfen würde. Daher steht eine Absage nicht auf der Tagesordnung."