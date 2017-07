Der 41-Jährige twitterte am Montag, er werde weiter mit seinen Ärzten, seiner Familie und seinen Freunden dagegen kämpfen. "Ich bin so dankbar für all die Unterstützung, die ich bekommen habe", schrieb Woods. Er hatte im Juni eingeräumt, er erhalte professionelle Hilfe. Im Mai war er festgenommen worden, weil er verdächtigt worden war, unter Drogeneinfluss Auto gefahren zu sein.

Die Polizei hatte ihn schlafend hinter dem Steuer seines Wagens in der Nähe seines Hauses in Florida aufgefunden. Die Beamten beschrieben ihn als langsam, träge und lallend. Woods begründete seinen Zustand damit, dass er auf ein verschriebenes Medikament unerwartet reagiert habe.

Der Golfstar entschuldigte sich und übernahm die volle Verantwortung für sein Handeln. Im April hatte sich Woods einer Rückenoperation unterzogen, seiner vierten in drei Jahren.