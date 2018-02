Auf dem Par-71-Platz bei Los Angeles benötigte der weiterhin schmerzfrei spielende Superstar 72 Schläge. Er liegt damit im vorderen Mittelfeld, nur vier Schläge hinter einem Top-10-Rang, aber andererseits unmittelbar an der Cut-Linie, die nach der 2. Runde über das Weiterkommen entscheiden wird.

Woods war mit seiner Leistung zufrieden. "Es war ein harter Kampf", sagte er, nach der Runde, in der er tatsächlich hatte kämpfen müssen und in der er Aussergewöhnliches erlebt hatte. An seinem ersten Loch, dem 10. Loch des Platzes, verlor er den Ball in einer Baumkrone. Am letzten Loch verzog er den Abschlag derart weit, dass er von der benachbarten Spielbahn weiterspielen musste.