«The Iceman» Gerwyn Price ist Darts-Weltmeister

Für den "Flying Scotsman" Anderson, der vor wenigen Tagen 50 Jahre alt wurde, bleibt es bei den 2015 und 2016 errungenen Weltmeistertiteln.

Der athletische, muskulöse Gerwyn Price, "The Iceman" genannt, war bis 2014 Rugbyspieler, ehe er sich ganz dem Dartssport verschrieb. In den letzten Jahren ist er immer näher an die Weltspitze herangekommen. Im Ranking der PDC nahm er vor der WM die dritte Stelle ein. Dank dem Triumph ist er jetzt die Nummer 1. Vor einem Jahr stiess Price zum ersten Mal in die Halbfinals der traditionsgemäss im Alexandra Palace ausgetragenen PDC-Weltmeisterschaft vor.

Das 7:3 bedeutet eine relativ klare Entscheidung. Nur einmal in den letzten zwölf Jahren ging ein Final deutlicher aus, nämlich 2018, als der legendäre Engländer Phil "The Power" Taylor gegen den Landsmann Rob Cross die letzte Partie seiner Karriere 2:7 verlor.