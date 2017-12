Pickworth hat gegenüber dem Motorradwerk KTM die geforderte Bankgarantie für den Kauf nicht vorgelegt. Darauf annullierte KTM den Vertrag, wie der 27-jährige Dominique Aegerter gegenüber der Nachrichtenagentur SDA entsprechende Medienberichte bestätigte.

"Ich habe heute Nachmittag davon erfahren und bin etwas in Panik", gestand Aegerter, der sich derzeit gerade im Sportler-WK in Magglingen befindet. Wie es nun weitergeht mit dem Kiefer-Rennstall, dessen zweiter Startplatz in der Moto2-Kategorie der Deutsche Sandro Cortese hätte übernehmen sollen, ist völlig offen.

Möglicherweise werde nun wieder der "Plan B" (Aegerter) zum Thema. Dieser sah vor, die kommende Saison auf privater Basis zu finanzieren. "Dafür wäre rund eine halbe Million Franken notwendig", so Aegerter. Bei diesem Szenario würden Aegerter aber ohne Lohn fahren und dessen langjähriger Manager Robert Siegrist auf Provisionen verzichten. Offen ist aber, ob sich KTM auf einen solchen Deal einlassen würde.

Der Verkauf des Kiefer Racing Teams war notwendig geworden, weil Mitbesitzer Stefan Kiefer Ende Oktober vor dem Grand Prix von Malaysia an einem Herzinfarkt gestorben war.