Steingruber hatte den Wettkampf der acht Finalistinnen eröffnet. Und auch bei ihrem dritten Auftritt in der Olympiastadt von 1976 zeigte die Gossauerin einen starken Auftritt. Zwar gelang ihr wie im Mehrkampffinal der Tschussowitina nicht mehr ganz so perfekt wie in der Qualifikation, zudem kassierte sie wegen eines Übertritts noch einen zusätzlichen Abzug von einem Zehntel. Den Jurtschenko mit der Doppelschraube brachte sie aber erneut sicher in den Stand.

Danach begann für die Olympia-Dritte von Rio das lange Warten. Die favorisierte Titelverteidigerin Maria Paseka und die Amerikanerin Jade Carey, welche klar schwieriger turnten, zogen an Steingruber vorbei, alle anderen bissen sich an der Marke der dreifachen Europameisterin aber die Zähne aus. Und als die letzte Finalistin Sae Miyakawa aus Japan bei ihrem zweiten Sprung stürzte war die zweite Schweizer WM-Medaille einer Frau nach Silber von Ariella Kaeslin 2009 in London perfekt.