Dem Thurgauer fehlte auf dem 22,4 km langen Parcours in der nordniederländischen Stadt weniger als eine Sekunde zu einer Medaille. Die Hundertstel waren auf der Seite des Italieners Edoardo Affini, der überraschend Bronze holte.

Überlegener Europameister wurde der erst 19-jährige Remco Evenepoel. Das Supertalent aus Belgien setzte sich mit 18 Sekunden Vorsprung deutlich vor dem Dänen Kasper Asgreen durch. Evenepoel, der am letzten Samstag bei der Clasica San Sebastian in Spanien sein erstes World-Tour-Rennen gewonnen hat, wird eine grosse Zukunft vorausgesagt. In seiner Heimat wird er bereits mit Eddy Merckx verglichen.

Claudio Imhof, der zweite gestartete Schweizer, beendete die Prüfung gegen die Uhr mit 1:04 Minuten Rückstand auf den Sieger als Zwölfter.

EM-Bronze für U23-Zeitfahrer Bissegger

Swiss Cycling durfte sich am Donnerstag in Alkmaar dank Stefan Bissegger doch noch über eine Medaille freuen. Der 20-jährige Thurgauer gewann im Zeitfahren der U23-Kategorie die Bronzemedaille. Bissegger musste sich bei windigen Bedingungen einzig dem siegreichen Dänen Johan Price-Pejtersen um 13 und dessen Landsmann Mikkel Bjerg um 2 Sekunden geschlagen geben.

Der 19-jährige Zürcher Mauro Schmid belegte mit 49 Sekunden Rückstand den 11. Platz.