Steingruber zeigte im Olympiastadion von 1976 eine starke Leistung und verbesserte sich im Vergleich zum Mehrkampf um einen halben Punkt. Nur der Tschussowitina am Sprung gelang ihr nicht ganz so perfekt wie bei ihrem ersten Auftritt. "Der 7. Platz ist eine mega Belohnung für die harte Arbeit", sagte eine strahlende Steingruber. Es sei ein steiniger Weg gewesen. Erst knapp neun Monate ist es her, seit sie ihren rechten Fuss hatte operieren lassen müssen.

Rang 5 und damit ihr bislang bestes Mehrkampf-Ergebnis an Weltmeisterschaften verpasste Steingruber um drei Zehntel, zur Bronzemedaille fehlten ihr 1,133 Punkte. Trotz grosser Nervosität konnte Steingruber den Wettkampf geniessen. "Es ist schön, dass ich wieder hier sein und Turnen darf. Und dass es bereits wieder so gut geklappt hat, gibt mir Motivation, noch einen Schritt vorwärts zu machen."

Noch sind die Weltmeisterschaften für Steingruber nicht zu Ende. Nach der Siegerehrung der besten acht standen Essen und die Regeneration mit einem Eisbad im Programm, denn bereits am Samstagnachmittag steht sie wieder im Einsatz. Am Sprung kämpft sie nach ihrem 3. Platz in der Qualifikation um die Medaillen.

"Ich habe ein Déjà-vu. Bereits vor vier Jahren war ich Siebte im Mehrkampf und musste nachher als Erste im Sprungfinal antreten", sagte Steingruber. Sie hoffe, dies sei ein gutes Omen, seien ihr doch damals die beiden Sprünge im Final sehr gut geglückt. In Antwerpen resultierte für die Olympia-Dritte von Rio Rang 4, ihr bislang bestes Ergebnis an Weltmeisterschaften.

Gold holte in der mit 11'000 Zuschauern ausverkauften Halle die Amerikanerin Morgan Hurd, die sich mit dem knappen Vorsprung von nur einem Zehntel gegen die Kanadierin Ellie Black und Jelena Eremina aus Russland durchsetzte. Die 16-Jährige gebürtige Chinesin Hurd trat die Nachfolge von Simone Biles an. Die dreifache Weltmeisterin und Olympiasiegerin von Rio de Janeiro legte 2017 eine Pause ein.

Pech bekundete Ragan Smith, die Zweite nach der Qualifikation. Die Amerikanerin zog sich beim Aufwärmen eine Knöchelverletzung zu und musste auf einen Start verzichten.