Sports Awards: Wer wird MVP des Jahres?

Der Basketballer Clint Capela, der Eishockeyspieler Roman Josi und der Unihockeygoalie Pascal Meier dürfen sich noch Chancen ausrechnen, den Awards für den wertvollsten Schweizer Mannschaftssportler zu gewinnen. Sie alle haben wie die ebenfalls nominierten Alina Müller (Eishockey), Haris Seferovic und Lia Wälti (beide Fussball) zwischen dem 1. November 2018 und 31. Oktober 2019 herausragende Leistungen vollbracht.

Gewählt wird der "MVP des Jahres" von den Schweizer Spitzensportlerinnen und -sportlern, den nationalen Sportmedien sowie den Schweizer Sportfans. Die Stimmen zählen zu je einem Drittel.

Der Gewinner wird anlässlich der TV-Gala am Sonntag, 15. Dezember, bekannt gegeben. Ausserdem werden an diesem Abend die Sportlerin und der Sportler des Jahres gewählt sowie die Preisträger in den Kategorien Team, Paralympische Sportler und Trainer ausgezeichnet.