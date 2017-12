Sefolosha und seine Teamkollegen verdarben "King James" dessen 33. Geburtstag gründlich. Der gleichaltrige Waadtländer spielte beim überraschenden Erfolg des Teams aus Salt Lake City eine wichtige Rolle. Defensiv-Spezialist Sefolosha erzwang unter anderem sechs Fehlpässe des Superstars - und war noch dazu produktiv. Mit zehn Punkten und zwölf Rebounds - zwei davon in den letzten 50 Sekunden - gelang Sefolosha ein so genannter Double-Double, das zweite in dieser Saison.

Utah ist definitiv nicht LeBron James' bevorzugter Gegner. Er verlor zum siebten Mal in Folge gegen die Jazz, dreimal mit Miami und nun viermal mit Cleveland.