Damit kamen die Schweizerinnen am prestigeträchtigen Turnier am Genfersee auch im dritten Vergleich mit einem internationalen Topteam nicht zum angestrebten Satzgewinn; es verbleibt das Klassierungsspiel vom Samstag. Die Türkinnen ihrerseits zogen mit einer weissen Weste als Gruppensieger in die Halbfinals ein.

Die 19-jährige Korina Perkovac war mit neun Punkten die erfolgreichste Skorerin in den Schweizer Reihen. Die Tochter des früheren Schweizer Handball-Nationaltrainers Goran Perkovac, aktuell Coach des NLA-Klubs Kriens-Luzern und 1996 Olympiasieger mit Kroatien als Spieler, debütierte im August im Dress des Nationalteams und gehört zu den grössten Volleyball-Talenten in der Schweiz.