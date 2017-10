Heinzer wurde vom früheren ukrainischen Team-Weltmeister Bogdan Nikischin gestoppt, gegen den der 30-jährige Schwyzer mit 9:15 den Kürzeren zog.

Heinzer hatte sich einst auf seinem Weg zum Hattrick-Triumph in Bern (2011 bis 2013) jeweils in den Finals von 2012 und 2013 gegen Nikischin durchgesetzt. Diesmal musste er sich nach dem ersten Gefechtsdrittel (3:3) distanzieren lassen. Nikischin zog innerhalb der ersten 65 Sekunden des Mitteldrittels vorentscheidend auf 9:4 davon. Davon konnte sich Heinzer trotz aller Angriffsbemühungen nicht mehr erholen.

Heinzer zählte als aktuelle Nummer 14 der Welt zu den 16 Gesetzten für die erste Hauptrunde. Der 30-jährige Schwyzer hatte als Nummer 10 der Setzliste zum Auftakt den diesjährigen U20-Europameister Jakub Jurka (Nummer 55) bezwungen (15:7). Auch die nächste Hürde, Jurkas Landsmann Jiri Beran (Nummer 23), hatte Heinzer noch problemlos gemeistert (15:8).

Am Samstag standen neben Heinzer nur noch zwei Schweizer am Einzel-Finaltag mit den besten 64 auf der Planche. Der Zürcher Georg Kuhn, der zum Schweizer WM-Silberteam vom Juli in Leipzig zählte, und der Walliser Lucas Malcotti blieben aber nach der überstandenen Qualifikation vom Freitag am Samstag bereits im ersten Gefecht der Direktausscheidung auf der Strecke.