Schweizer Duos geschlossen in den EM-Achtelfinals

Mit Florian Breer/Marco Krattiger schaffte auch das vierte Schweizer Team den Einzug in die zweite K.o.-Runde. Das Duo, das letzte Woche ein stark besetztes Einladungsturnier in den Niederlanden für sich entschieden hatte, setzte sich in den Sechzehntelfinals gegen die Weissrussen Alexander Dsjadku/Pawel Pjatruschka 21:16, 21:19 durch. Bereits die erste Partie des Tages hatte das neu formierte Schweizer Duo gewonnen.

Als nächste Gegner warten am Samstag die Niederländer Christiaan Varenhorst/Steven van de Velde auf Breer/Krattiger. Bereits zuvor hatten sich Mirco Gerson/Adrian Heidrich ihren Platz in den Achtelfinals gesichert, dies ohne Umwege mit einem 21:19, 21:19-Erfolg im zweiten Gruppenspiel gegen dasselbe weissrussische Duo.

Im Turnier der Frauen spielen Nina Betschart/Tanja Hüberli und Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré ihre Achtelfinals noch am Freitagnachmittag. Heidrich/Vergé-Dépré siegten am Vormittag im Sechzehntelfinal gegen die Polinnen Jagoda Gruszczynska/Aleksandra Wachowicz sicher mit 21:17, 21:10. Betschart/Hüberli stehen bereits seit dem Mittwoch als Achtelfinal-Teilnehmer fest.

Nachdem Sturm und Regen das Turniergelände am Strand von Jurmala unter Wasser gesetzt hatte und am Donnerstag alle Partien hatten abgesagt werden müssen, setzten die Organisatoren das Turnier am Freitag in einer Halle in der Nähe von Riga und unter Ausschluss der Öffentlichkeit fort. Der angepasste Zeitplan sieht vor, dass die Finalspiele vom Wochenende wieder in Jurmala ausgetragen werden.