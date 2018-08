Das Duell zwischen dem nunmehr sechsfachen Saisonsieger Giger und Bösch, dem Unspunnen-Gewinner von 2011, dauerte länger, als viele erwartet hatten. In der 9. von maximal 12 Minuten brachte Giger den entscheidenden Kurzzug an.

Den Weg zum insgesamt 13. Kranzfestsieg der Karriere und dem zweiten auf der Schwägalp ebnete sich Giger im 5. Gang. Er trat dort gegen den Seeländer Hünen und aktuelle Unspunnensieger Christian Stucki an. Das Duell wurde das Highlight des ganzen Festes. Giger geriet dreimal in arge Bedrängnis, ehe er mit seinem ersten wuchtigen Angriff erfolgreich war. Giger hat in dieser Saison Einmaliges zustande gebracht. Wegen Verletzungspausen konnte er nur an sechs Kranzfesten teilnehmen. Aber er gewann sie alle.

Die weiteren Favoriten Joel Wicki und Schwingerkönig Kilian Wenger hielten sich bis zum 5. Gang im Rennen um den Festsieg. Sie wurden dann jedoch einander zugeteilt. Wicki dominierte den Berner Oberländer wie schon am letztjährigen Unspunnenfest, zum gültigen Resultat reichte es dem jungen Entlebucher jedoch nicht.