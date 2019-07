Der Sohn von Schwingerkönig Adrian Käser erlitt laut MRI einen Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule.

"Glücklicherweise findet sich keine Nervenkompression, weshalb eine Operation zum jetzigen Zeitpunkt nicht notwendig ist", schrieb Käser auf seiner Facebook-Seite.

Käsers Comeback-Ziel ist klar. Er will spätestens am Eidgenössischen Schwingfest vom 23. bis 25. August in Zug wieder antreten können. "Es wird kein einfacher Weg, aber ich bin überzeugt, dass die Heilung in den nächsten Wochen wie gewünscht verläuft und ich mit voller Kraft in Zug teilnehmen kann."