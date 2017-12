Ponti verbesserte im Vorlauf über 100 m Delfin in 51,81 die von ihm selbst sowie von Alexandre Haldemann gehaltene Bestmarke um 0,19 Sekunden. Als 24. verpasste Ponti die Halbfinals der Top 16 um genau eine halbe Sekunde.

Auch Maria Ugolkova unterbot am Mittwoch in Dänemark einen Landesrekord. Die Schweizer Teamleaderin war über 100 m Rücken in 59,54 um sechs Hundertstel schneller als Sasha Touretski im November 2016 im niederländischen Hoofddorp. Ugolkova klassierte sich im 20. Rang, für das Überstehen der Vorläufe in einer ihrer Nebendisziplinen fehlten ihr 0,49 Sekunden.

Souverän für den EM-Final im 25-m-Becken qualifizierte sich hingegen Julia Hassler über 800 m Crawl. Als Vorlaufdritte büsste die Liechtensteinerin in 8:20,75 weniger als eineinhalb Sekunden auf die Bestzeit der Deutschen Sarah Köhler ein.