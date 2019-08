Die Winterthurer erwischten den perfekten Start und gingen schnell mit 4:0 in Führung. Davon liess sich die Gäste aus Bern aber nicht beirren. Bis zur 18. Spielminute glichen sie wieder zum 10:10 aus. In der Folge wechselte die Führung mehrmals, keine Mannschaft konnte sich mit mehr als zwei Toren absetzen. Nach 59:31 Minuten brachte Joël Bräm die Heimequipe von Trainer Adrian Brüngger in Unterzahl in Führung. Doch Simon Getzmann gelang acht Sekunden vor Schluss mit seinem dritten Tor des Abends der 31:31-Ausgleich für den BSV.

Die weiteren Spiele der 1. Runde finden am Wochenende statt. Meister Kadetten Schaffhausen trifft am Samstagabend vor eigenem Publikum auf Cupsieger Wacker Thun.