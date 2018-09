"Eine gefährliche Kombination aus Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit" ist nach Angaben der Organisatoren der Grund für den Rennabbruch. "Das war eine schwierige Entscheidung, aber sie wurde zum Wohle der Pferde und Reiter getroffen", erklärte Thomas Timmons, der Vorsitzende der Tierarzt-Kommission im Weltverband FEI. "Es wäre unsicher gewesen, weiter zu reiten."

Zuvor musste das Rennen am Morgen schon unterbrochen werden, nachdem einige Reiter falsch geleitet worden waren. Das Rennen wurde neu gestartet und von 160 auf 120 Kilometer verkürzt. Die FEI kündigte eine Untersuchung an. Für die Schweiz hatten Sandra Bechter, Andrea Amacher, Barbara Lissarrague und Patricia Schilliger das Rennen aufgenommen. In North Carolina werden Wettkämpfe in insgesamt acht Pferdesport-Disziplinen ausgetragen.