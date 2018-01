Zur Freude der Tausenden von Fans auf dem Platz von Torrey Pines funktionierte das lange Spiel des 42-jährigen Superstars bereits wieder sehr gut. Nur auf den Greens war Woods noch weit weg von seinem einstigen überragenden Können entfernt. Bei seinen drei Birdies musste er aus jeweils nur wenigen Zentimetern putten. Am 16. Loch wäre ihm beinahe ein Ass gelungen. Der Ball drehte kurz vor dem Loch weg.

Woods will in dieser Woche erstmals seit August 2015 ein offizielles Turnier der US-PGA-Tour über die volle Distanz von vier Runden spielen. Hierfür muss er am Freitag den Cut für die beiden Finalrunden schaffen. Und dafür wird er im zweiten Umgang in jedem Fall ein Ergebnis unter Par herausspielen müssen.