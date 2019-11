Nächster K.o.-Sieg für Deontay Wilder

Wilder setzte sich gegen den Kubaner Ortiz in Las Vegas durch K.o. in der 7. Runde durch. Die Kampfbilanz des Weltmeisters macht Eindruck: 43 Kämpfe, 42 Siege, 41 Knockouts. Der einzige kleine Makel in Wilders Duellen bleibt das Unentschieden gegen Tyson Fury im Dezember 2018. Zum mit Spannung erwarteten Rückkampf gegen den Briten soll es am 22. Februar 2020 kommen.