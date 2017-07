Ausgerechnet dem Startläufer Hertner, der am Donnerstag mit der Silbermedaille auf der Mitteldistanz noch brilliert hatte, unterlief der folgenschwere Fehler. Somit war die sicher geglaubte Medaille weg. Die Männer hatten am Vortag vier Läufer in die Top Ten gebracht und stiegen als "l'équipe à battre" ins Rennen. An den vergangenen drei Weltmeisterschaften waren die Schweizer Männer stets auf dem Podest gestanden.

Hertner übergab in aussichtsloser Position mit viereinhalb Minuten Rückstand als 15. Daniel Hubmann und Matthias Kyburz sorgten noch für die Resultat-Kosmetik. Der Sprint-Weltmeister arbeitet sich auf den 9. Zwischenrang vor (6:03 Rückstand), Kyburz lief im Ziel als Fünfter mit 6:21 Minuten Rückstand ein. Die Medaillen gingen an Norwegen, Frankreich und Schweden. Der Rückstand des Schweizer Trios auf die Podestplätze betrug etwas mehr als vier Minuten.

Am Nachmittag schliessen die Frauen die Titelkämpfe mit ihrer Staffel ab. Eine Schweizer Medaille käme überraschend.