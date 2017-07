Das Seil riss, der Schwingerkönig stürzte zuerst auf die Gondel und danach zwölf Meter in die Tiefe. Er landete auf den Füssen. Er könne sich an alles erinnern: „Wenn man zwölf Meter in die Tiefe fällt, hat man viel Zeit“, sagte er mit einem Grinsen. „Als ich am Boden lag, sortierte ich mich zuerst und schaute, ob alles in Ordnung ist. Danach setzte ich mich auf den Betonsockel.“

"Ich habe nicht mein Leben riskiert"

Glarner ist trotz des Unfalls überzeugt, dass er nichts Fahrlässiges gemacht habe. „Ich habe nicht das Gefühl, ich hätte für dieses Foto mein Leben riskiert“, sagte der 31-Jährige, „ich bin niemand, der Hals und Kragen riskiert. Ich hätte nicht gedacht, dass etwas passieren kann.“

Der 31-Jährige dankte allen Beteiligten für die professionelle Hilfe und versprach, dass er als Schwinger zurückkomme. „Für mich ist der Unfall mit dem heutigen Tag abgeschlossen.“ (nch)