Fuchs musste sich im Stechen des mit 300'000 Euro dotierten Grand Prix' nur der Israelin Danielle Goldstein mit Lilliemary und dem Niederländer Maikel van der Vleuten mit Arera geschlagen geben. Dem bald 25-jährige Zürcher und seinem elfjährigen Westfalenwallach Clooney unterlief in der Barrage, die nur fünf Reiter erreichten, ein Fehler.

Fuchs, der am Freitag das erste Springen in Cascais gewonnen hatte, kassierte 45'000 Euro Preisgeld. In der Gesamtwertung der Global Champions Tour liegt Fuchs nach neun von 15 Stationen als bester Schweizer im 8. Rang. In Führung liegen die beiden Niederländer Harrie Smolders und Van der Vleuten.