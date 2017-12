Ugolkova ist in der dänischen Hauptstadt die grösste Hoffnungsträgerin im jungen Schweizer Team und unterstrich am Donnerstag warum. Die gebürtige Russin verbesserte im Halbfinal über 100 m Lagen, ihrem vierten Rennen an diesem Tag, den eigenen Schweizer Rekord vom April 2017 um 37 Hundertstel auf 1:00,29 Minuten. Damit belegte sie den starken 9. Rang. Beinahe hätte es der 28-jährigen Teamleaderin zum Einzug in den Final gereicht - die achtplatzierte Österreicherin Lena Kreundl schlug in 1:00:14 Minuten an.

Ugolkova hatte schon am Vortag über 100 m Rücken eine nationale Bestleistung aufgestellt. Eine weitere, es wäre die vierte für das Schweizer Team in Kopenhagen gewesen, blieb ihr im Halbfinal über 100 m Crawl knapp verwehrt. Mit 53,58 Sekunden blieb sie um fünf Hundertstel über ihrer Bestleistung. Dies reichte zu Platz 11. In dieser Form ist Ugolkova auf ihrer Paradestrecke 200 m Lagen eine heisse Final-Kandidatin.

Eine weitere starke Leistung gelang am Morgen Jacques Läuffer, der in den Vorläufen über 200 m Brust den 13. Rang belegte - in dieser Disziplin gibt es keine Halbfinals. Der 20-Jährige unterbot mit 2:07,34 Minuten die persönliche Bestzeit um 74 Hundertstel und erreichte den gleichen Platz wie der Brite Adam Peaty, 2016 Olympiasieger über 100 m Brust.

Der erst 15-jährige Antonio Djakovic überzeugte über 200 m Crawl (28.) mit der persönlichen Bestzeit von 1:46,57 Minuten. Auch Thierry Bollin schwamm über 100 m Rücken (23.) in 52,37 Sekunden so schnell wie noch nie. Dennoch ist Ugolkova die einzige Schweizerin, die an den ersten beiden Tagen die Vorläufe überstanden hat - dafür gleich zweimal.