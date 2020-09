Lakers vor Einzug in NBA-Finalserie

Anthony Davis (34 Punkte) und LeBron James (26) erzielten zusammen mehr als die Hälfte der Punkte der Lakers. Entschieden ist die Serie in der Western Conference aber noch nicht. Die Denver Nuggets lagen auch in den Achtelfinals gegen Utah Jazz und in den Viertelfinals gegen die Los Angeles Clippers mit 1:3 zurück. Beide Male schafften sie die Wende.