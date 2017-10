Der 23-jährige Genfer, der als Center in der Startformation stand, war mit einem sogenannten "Double-Double" statistisch der beste Spieler der Rockets. In seinen 28 Minuten Einsatzzeit schaffte er neben der hohen Punktzahl auch noch 17 Rebounds. So viele Rebounds hatte Capela in seiner gesamten NBA-Karriere noch nie geholt. Houston ist mit dem zweiten Sieg im zweiten Auswärtsspiel ein Saisonauftakt nach Mass gelungen.

Gelungener Saisonauftakt für Sefolosha

In seiner ersten Partie für die Utah Jazz ging Thabo Sefolosah als Sieger vom Platz. Zum Saisonauftakt besiegte das Team aus Salt Lake City zuhause die Denver Nuggers 106:96. Sefolosha kam zu 21 Minuten Einsatzzeit und konnte dabei sieben Punkte verbuchen.