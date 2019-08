Die zweite Niederlage des Tages der Schweizer Halbfinalistinnen war eine der bitteren Sorte. Fünfmal fehlte Heidrich/Vergé-Dépré im Entscheidungssatz nur ein Punkt zum Sieg. Stattdessen nutzten die als Nummer 9 gesetzten routinierten Spanierinnen die zweite Gelegenheit, um ihre dritte EM-Medaille nach Bronze 2012 und Silber 2013 einzufahren.

Dabei zeigten Heidrich/Vergé-Dépré in der entscheidenden Phase der Partie ein starkes Comeback. 7:10 lagen sie im dritten Satz zurück, als Vergé-Dépré wegen eines Kopftreffers während mehrerer Minuten medizinisch behandelt werden musste. Danach kämpften sich die Schweizerinnen erfolgreich zurück und standen sie mehrmals nahe am Sieg. Es war das vierte Mal in Folge, dass sie an den Titelkämpfen in Russland über drei Sätze gehen mussten.

Die erste Chance auf eine Medaille hatten Heidrich/Vergé-Dépré am Vormittag mit der Halbfinal-Niederlage gegen das polnische Duo Kinga Wojtasik/Katarzyna Kociolek vergeben. Beim 21:18, 18:21, 8:15 startete das Schweizer Duo stark ins Tiebreak und ging 4:2 in Führung. Danach aber zogen die im vergangenen Jahr wegen eines Bandscheibenvorfalls lange verletzt ausgefallene Zürcherin und die Bernerin eine Schwächephase ein, wodurch sie immer mehr in Rücklage gerieten. Zugleich gelang den als Nummer 4 gesetzten Polinnen in der entscheidenden Phase alles.

Mit den beiden Niederlagen nach dem überraschenden Halbfinal-Vorstoss verpassten Heidrich/Vergé-Dépré ihren grössten gemeinsamen Erfolg, seit sie sich auf die Saison 2017 zusammenschlossen. Dennoch können sie die EM mit etwas Abstand als Erfolg verbuchen: In diesem Jahr waren sie auf internationaler Ebene nie besser als im 9. Platz klassiert.

4. Plätze setzte es in der laufenden Saison auch für Nina Betschart und Tanja Hüberli an der WM in Hamburg und am Major-Turnier in Gstaad ab. Die letzte Schweizer EM-Medaille gab es 2018 in den Niederlanden. Die in Moskau früh ausgeschiedenen Betschart/Hüberli erreichten damals gar den Final, welchen sie aber in Den Haag gegen das einheimische Duo Sanne Keizer/Madelein Meppelink in zwei Sätzen verloren.