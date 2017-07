Souverän mit 21:16, 21:16 setzten sich Heidrich/Vergé-Dépré in den Achtelfinals gegen die beiden jungen und aufstrebenden Amerikanerinnen Sara Hughes/Kelly Claes durch. Insbesondere Heidrich spielte stark auf. Gleich fünfmal war sie mit dem Block erfolgreich. Damit baute sie die Führung in der Statistik der besten Blockerinnen des Turniers aus.

Nach der bisher besten Leistung des Turniers treffen die beiden Schweizerinnen am Freitagabend auf die Brasilianerinnen Taiana Lima/Elize Maia. Gegen die Brasilianerinnen spielten Heidrich/Vergé-Dépré noch nie. In den Gruppenspielen hatten Taiana Lima/Elize Maia, die erstmals einen Viertelfinal auf der World Tour bestreiten, Nina Betschart und Tanja Hüberli in drei Sätzen bezwungen.

Für die 25-jährige Zürcherin Heidrich und die gleichaltrige Bernerin Vergé-Dépré ist es der zweite Viertelfinal-Einzug an einem Turnier der höchsten Stufe in Folge. Bereits letzte Woche im kroatischen Porec waren sie in die Runde der letzten 8 vorgestossen. Dort waren sie knapp in drei Sätzen an den Kanadierinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes gescheitert.