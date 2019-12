Harden führt Houston zum Sieg bei Orlando Magic

James Harden befindet sich aktuell in einer vorzüglichen Verfassung. Diese belegte der 30-jährige Point Guard der Houston Rockets mit seinem zweiten Spiel in Folge, in dem er über 50 Punkte erzielte. Nachdem Harden am Mittwoch gegen die Cleveland Cavaliers mit 55 Punkten überzeugte, kam er bei Orlando Magic auf 54 Zähler. Harden, der in Orlando wie schon gegen Cleveland zehn Dreipunkte-Würfe verwandelte, erreichte zum fünften Mal in dieser Saison in einem Spiel über 50 Punkte, zum vierten Mal in den letzten sieben Spielen.

Der Rest der NBA-Profis kommt in dieser Saison gemeinsam ebenfalls auf fünf solcher Spiele. "Es fühlt sich an, als hätten wir heute nur gegen ihn verloren", sagte Gegenspieler Evan Fournier zur Leistung des Amerikaners. "Er ist aus gutem Grund MVP." Der Genfer Center Clint Capela kam für Houston noch immerhin auf zehn Punkte und elf Rebounds, Defensivspieler Thabo Sefolosha blieb in seinen rund viereinhalb Minuten auf dem Parkett ohne Zähler.