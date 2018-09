Sonntag, 8. Juli, 2018, in Saint-Etienne. Nach einer Diagonalen am Boden «chlepft» es im linken Knie von Giulia Steingruber. Diagnose: Kreuzbandriss, Anriss des Meniskus. Mindestens sechs Monate Pause für die Olympia-Dritte im Sprung. Dabei sagt sie, habe sie sich vor dem Rückschlag gerade erst gesagt, sie fühle sich erstmals seit ihrem Eingriff am Fuss Ende 2016 wieder fit. Trotz schwierigen Monaten will Giulia Steingruber aber weitermachen.

Giulia Steingruber, wie geht es Ihnen heute? Recht gut. Die Physiotherapeuten, die Ärzte, mein Umfeld sind recht zufrieden. Also bin ich es auch. Ich mache viel. Einmal am Tag bin ich in der Halle, um auch mit dem Team zusammen zu sein und damit ich den Oberkörper trainieren kann. Ich bin auf einem guten Weg. Sie trainieren trotzdem in Magglingen bei den Kollegen. Wie ist das für Sie? Es ist mir wichtig, hier zu sein. Dass ich das Team unterstützen kann, wenn es etwas braucht. Und mir tut es gut, im gewohnten Umfeld zu sein. Es ist mir wichtig, dass das Team und die Trainer auch wissen, dass ich hier bin. Direkt nach der Operation war ich eine Woche zuhause, um alles etwas setzen zu lassen, mich zu sammeln. Jetzt bin ich aber hier und es tut mir gut. Wie haben Sie die Wochen nach der Diagnose erlebt? Ich ging trotzdem ins Krafttraining, obwohl ich an Stöcken gelaufen bin. Das war sicher nicht ganz einfach, aber ich konnte es schnell akzeptieren. Es ging ja auch Schlag auf Schlag weiter. Als ich den Termin für die Operation hatte, war alles klarer. Und wenn es vorwärts geht, wird man selber auch ruhiger. Klar, das ist ein harter Rückschlag, aber ich kann es nicht ändern. Am schwierigsten war die Zeit nach der Operation, als ich sechs Wochen an Krücken ging.

Gab es Momente, in denen Sie mit dem Schicksal gehadert haben? Doch, sicher gab es das. Vor allem im Spital ist alles hochgekommen. Dort hatte ich auch wahnsinnig viel Zeit, nachzudenken. Aber ich denke, das ist ganz normal. Es wäre ja komisch, wenn es nicht so wäre. Das Turnen ist immer noch meine Leidenschaft und ich habe meine Ziele. Es bringt auch nichts, wenn ich mich dauernd frage, wieso das passiert ist. Haben Sie nie an Rücktritt gedacht? Nun, das war sicher einmal ein Gedanke. Ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich das Turnen noch nicht lassen kann und den Gedanken dann verworfen. Mit so einem negativen Ereignis will ich nicht aufhören, definitiv nicht. Ich hätte es später enorm bereut, wenn ich es jetzt nicht noch einmal probiert hätte. Wie sind Sie damit umgegangen, als diese Gedanken kamen? Für mich war es extrem wichtig, dass ich gleich mit Mentaltraining angefangen habe. Dass ich dieses Gefühl des Wettkampfs nicht vergesse. Das hilft mir extrem. Wie muss man sich das vorstellen? Ich lege mich hin, schliesse die Augen und versetze mich dabei in einen Wettkampf, der mir gut gelaufen ist. Mache meine Übungen. Ich habe dabei eine Innen- und eine Aussensicht. Die Aussensicht ist, wie wenn ich ein Video von mir sehen würde. Die Innenansicht ist, wie ich die Hände auf den Sprungtisch setze, was sehe ich. Ich bin dann für mich alleine, ohne Musik. Sie können ein Jahr keine Wettkämpfe bestreiten, wie gehen Sie damit um? Sehr schwierig. Ich muss irgendwie die Motivation hochhalten. Vor allem jetzt, wenn die anderen wieder Wettkämpfe turnen können und ich daneben stehe. Aber ich muss Schritt für Schritt nehmen. Und je mehr ich machen darf, desto besser wird es dann auch wieder mit der Geduld. Es ist einfach wichtig, dass es vorwärts geht.

Was sind die nächsten Schritte? In zwei Wochen habe ich eine Kontrolle beim Chirurgen. Dort hoffe ich, dass ich grünes Licht erhalte, um Kleinigkeiten an den Geräten mach zu können: über den Balken laufen, Schwingen am Barren. Ich muss langsam anfangen und Geduld haben. Im Januar sollte ich wieder mit den Sprüngen anfangen können. Und im April sollte ich wieder voll trainieren können. Das sind die kleinen Ziele. Bei der WM möchte ich mit dem Niveau turnen, das ich vorher hatte. Und das langfristige Ziel sind natürlich die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Haben Sie Zweifel, ob Sie ihr altes Niveau wieder erreichen? Es geht mir in erster Linie darum, ins Turnen zurückzukommen. Ob ich das Niveau wieder erreiche? Das weiss ich einfach nicht. Wovor ich enorm Respekt habe, sind die Landungen, obwohl ich weiss, dass mein Knie hält. Aber ich weiss auch, dass ich im Turnen nicht mehr die Jüngste bin. Der Respekt wird immer grösser. Aber ich habe noch viel Zeit. Ihr Leben ist derzeit ein anderes, sehen Sie darin auch etwas Positives? Ich habe mehr Zeit für die Schule (lacht). Was sicher nicht schlecht ist, weil im Februar schon Abschlussprüfungen für die Matura anstehen. Jetzt kann ich mich dort mehr reinknien. Ich denke auch, dass es meinem Körper auch gut getan hat, etwas runterzufahren. Ich versuche nun, das Positive rauszupicken und mich an dem festzuhalten.