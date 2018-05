Vor 2100 Zuschauern zügelte der 35-jährige Solothurner im Schlussgang den Offensivgeist des 22-jährigen Aargauers. Mit sechs gewonnenen Gängen, davon drei gegen «Eidgenossen», zeigte Bruno Gisler eindrücklich, dass er auch acht Wochen vor seinem fixierten Rücktritt auf dem Weissenstein noch zur Nordwestschweizer Elite gehört.

Der dreifache «Eidgenosse» kommt sich nach mässigem Saisonauftakt rechtzeitig in Topform. In Basel hatte er gegen Alpiger noch verloren.

In Mümliswil spielte er in der Endausmarchung seine Routine aus. Als klarer Leader nach fünf Gängen hätte auch ein «Gestellter» für Rang 1a genügt. Der Situation entsprechend griff Nick Alpiger sofort an. Allerdings tat dies der zweifache Saisonsieger technisch zu einseitig. Er versuchte vehement mit Kurz und Fussstich zum gültigen Wurf zu kommen. «Ich musste höllisch aufpassen», zollte Gisler dem jungen Aargauer Respekt.

Ein abgebrühter Konter

Aber der Solothurner Leader kontrollierte das Geschehen und konterte in der achten Minute abgebrüht. Im Bodenkampf drehte er Alpiger mit energischem Nachsetzen auf den Rücken. «Ich bin mit mir nicht zufrieden, und muss aus dieser Niederlage lernen», zeigte sich der Staufener später selbstkritisch.