Der Schwingerkönig von 2013 aus dem Bernbiet und der aufstrebende Teenager aus dem Thurgau sind zwei der dominierenden Schwinger der Saison. Giger hat drei, Sempach zwei Kranzfeste gewonnen. Am letztjährigen Eidgenössischen Fest in Estavayer kam das Duell nicht zustande, am dritten Teilverbandsfest dieser Saison wird es jetzt nachgeholt. Giger ist der auf dem Papier beste Gästeschwinger in der Emmentaler Bauerngemeinde.

Sieht man von Schwingerkönig Matthias Glarner, dem Sieger des Berner Kantonalen 2016, und dem leicht verletzten Seeländer Florian Gnägi ab, starten die Berner mit dem bestmöglichen Aufgebot, also auch mit Kilian Wenger, Christian Stucki und Remo Käser. Der Sohn von Schwingerkönig Adrian Käser ist heuer noch nicht so stark aufgetreten, wie man es hätte erwarten können.

Am Bergkranzfest auf der Rigi wird das Innerschweizer Juwel Joel Wicki bestrebt sein, seinen eher diskreten Auftritt am Innerschweizer Fest in Alpnach vom letzten Sonntag vergessen zu machen. Starke Gäste kommen aus der Nordwestschweiz (Nick Alpiger, Christoph Bieri, Bruno Gisler) und aus der Nordostschweiz (Daniel Bösch und der wiedererstarkte Schwingerkönig Arnold Forrer).