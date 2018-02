Das an japanische Manga-Comics erinnernde Pärchen wurde von Schulkindern des Landes ausgewählt. 200'000 Klassen an rund 16'000 Schulen konnten aus drei Entwürfen auswählen, wobei jede Klasse eine Stimme hatte. Das im Karomuster ähnlich dem des Olympia-Logos gekleidete Siegerpärchen - eines in Dunkelblau und Weiss sowie eines in Rosa und und Weiss für die Paralympics - erhielt 109'041 Stimmen, wie die Organisatoren am Mittwoch bekanntgaben. Sie verbänden Tradition und Innovation. Ihre Namen werden im Juli oder August bekanntgegeben.

Indem man Schulkindern bei dem Auswahlprozess für die Maskottchen das Sagen gab, wollten die Organisatoren zum einen Vorfreude bei der Jugend des Landes auf die Olympischen Spiele wecken. Zum anderen wollte man Transparenz sicherstellen. Wegen Plagiatsvorwürfen hatte ein neues Logo ausgewählt werden müssen.

Die Olympischen Sommerspiele in der japanischen Hauptstadt Tokio finden vom 24. Juli bis 9. August 2020 statt.