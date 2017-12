Letztmals hatten die Fussballer, die sich im Playoff gegen Nordirland für die WM 2018 in Russland qualifiziert haben, die Auszeichnung 2006 erhalten.

Das Team von Trainer Vladimir Petkovic verdiente sich die Wahl mit neun Siegen in zehn Qualifikationsspielen und dem anschliessenden Erfolg gegen die Nordiren.

Nico Hischier Newcomer des Jahres

Zum Newcomer des Jahres wurde Nico Hischier von den New Jersey Devils gewählt. Der 18-Jährige, der im Sommer im NHL-Draft an erster Stelle gezogen worden war und sich in der besten Liga der Welt auf Anhieb durchsetzte, verwies die Leichtathletin Géraldine Ruckstuhl und die Wasserspringerin Michelle Heimberg deutlich auf die nachfolgenden Plätze.

Marcel Hug Behindertensportler des Jahres

Als Behindertensportler des Jahres wurde wie erwartet zum fünften Mal in Folge und zum insgesamt sechsten Mal Marcel Hug ausgezeichnet. Der Rollstuhl-Leichtathlet setzte sich wie im Vorjahr gegen Manuela Schär (Leichtathletik) und Christoph Kunz (Ski alpin) durch.