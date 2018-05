In der dritten Runde, als McIlroy mit 71 Schlägen kleine Schwächen zeigte, zog der Italiener Francesco Molinari mit Nordirlands Superstar gleich. Und in der Schlussrunde gab der 35-jährige Turiner im direkten Duell mit McIlroy den Ton an. Er errang mit zwei Schlägen Vorsprung seinen fünften und bislang bedeutendsten Sieg auf dem europäischen Circuit.

Am letzten Loch der Schlussrunde des mit sieben Millionen Dollar dotierten Turniers westlich von London geriet der frühere Ryder-Cup-Spieler Molinari in eine gefährliche Lage. Er hatte schliesslich das Glück, dass der Ball am Abhang vor dem Green gerade noch stehen blieb, statt zurück ins Wasser zu rollen. So konnte er ein Stechen gegen McIlroy vermeiden. "Ein wenig Glück zur richtigen Zeit", sagte Molinari, der sich davor kaum einen Fehler geleistet hatte.