EM in Lettland: Alle Schweizer Duos in der K.o.-Phase

Nach Nina Betschart/Tanja Hüberli, die sich bereits am Mittwoch auf direktem Weg für die zweite K.o.-Runde qualifiziert hatten, folgte den topgesetzten Schweizerinnen mit Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré auch das zweite Frauenteam in die Achtelfinals. Heidrich/Vergé-Dépré siegten im Sechzehntelfinal gegen die Polinnen Jagoda Gruszczynska/Aleksandra Wachowicz sicher mit 21:17, 21:10 und treffen nun am Freitagabend auf die Niederländerinnen Sanne Keizer/Madelein Meppelink.

Im Turnier der Männer gewannen Mirco Gerson und Adrian Heidrich ihr zweites Gruppenspiel gegen die Weissrussen Alexander Dsjadku/Pawel Pjatruschka 21:19, 21:19. Sie stehen ebenfalls bereits in der Runde der letzten 16. Das frühzeitige Aus verhinderten Florian Breer/Marco Krattiger mit einem 21:14, 21:13-Sieg gegen die Einheimischen Arturs Rinkevics/Matiss Gabdullins. Sie bestreiten ihren Sechzehntelfinal noch am Freitag gegen Dsjadku/Pjatruschka.

Nachdem Sturm und Regen am Donnerstag das Turniergelände am Strand von Jurmala unter Wasser gesetzt hatte, fanden alle Partien vom Freitag in einer Halle in der Nähe von Riga unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der angepasste Zeitplan sieht vor, dass die Finalspiele vom Wochenende wieder in Jurmala ausgetragen werden.