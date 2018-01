2014 kehrte Florian Goepfert von Schaffhausen zum RTV 1879 Basel zurück. Dies mit dem Ziel, den RTV wieder näher an die Spitze zu bringen und den Berufseinstieg voranzutreiben. Zurück in Basel wagte er als 26-Jähriger zudem einen Positionswechsel vom linken Flügel zum zentralen Aufbauspieler (Spielmacher). Seither fungiert Goepfert als Aufbauspieler, so auch in der aktuellen NLB-Saison, in welcher der Binninger bislang in 13 Spielen 43 Tore erzielte und einen wichtigen Part einnimmt.

Perfekter Karrierenabschluss wäre natürlich der direkte Wiederaufstieg mit dem RTV in die NLA per Ende dieser Saison. In neun Jahren Nationalliga A bestritt Florian Goepfert 277 Spiele und erzielte dabei 907 Tore. Die Werte aus fünf Jahren NLB sind darin nicht enthalten. Goepfert ist zweifelsohne das grösste Handballtalent der Nordwestschweiz der jüngeren Vergangenheit, nicht zufällig erhielt er 2009 den Sportförderpreis des Kantons BaselLandschaft.