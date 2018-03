Der 21-Jährige, der seit seiner Geburt halbseitig gelähmt ist, siegte bereits in der Abfahrt und im Super-G. Nun gelang Gmür auch im Riesenslalom in der Kategorie stehend der Gold-Coup. Mit Thomas Pfyl (9.) klassierte sich ein weiterer Schweizer in den Top Ten, während Michael Brügger und Robin Cuche ausschieden.

Das Podest in der Kategorie sitzend verpasst Christoph Kunz als Sechster um etwas mehr als zwei Sekunden.