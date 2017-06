Die 38-jährige Legende aus den USA spielt mit Nicole Branagh und damit einer neuen Partnerin auf der World Tour. Mit deren Vorgängerin April Ross hatte Walsh bei Olympia in Rio noch Bronze geholt.

Aus Schweizer Sicht erhielten Mirco Gerson und Michiel Zandbergen bei den Männern sowie das Frauen-Duo Laura Caluori/Elena Steinemann ebenfalls Wildcards. Insgesamt sind fünf Schweizer Männer- und vier Frauen-Teams am Major-Turnier in Gstaad am Start.